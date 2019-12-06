На автодороге М-01 в пределах Черниговского района полицейские остановили водителя грузовика. Тот не понял причину остановки, заблокировал дорогу и вышел к правоохранителям с ломом.

Опубликовано видео с камер патрульных. В официальном заметке патрульной полиции Черниговской области указано, что водителя остановили якобы за отсутствие переднего номерного знака. В то же время на видео этот факт не зафиксирован. Также странно, что после остановки фуры полицейский не вспоминает о номерном знаке или его отсутствии. Речь идет лишь о том, что турецкий водитель не остановился на посту полиции.

Читайте также: Антимонопольный комитет требует снижения цены на топливо

Официальная позиция управления патрульной полиции Черниговской области относительно события, которое произошло на автодороге М-01 следующая:

"3 декабря, около 14 часов, экипажу патрульных, несущих службу на автодороге М-01 в пределах Черниговского района поступила информация: в направлении Чернигова движется тягач с полуприцепом без переднего номерного знака, который на требование патрульных остановиться у полицейского поста не среагировал и продолжил свое движение.

Вблизи села Топчиивка полицейские заметили транспортное средство, о котором шла речь в ориентировке. Патрульные подали водителю световой и звуковой сигнал об остановке. Водитель остановился, за ним остановился еще один грузовой автомобиль.

От самого начала общения водитель грузовика, который отметил, что он иностранец, вел себя эмоционально. Инспекторы объяснили ему причину остановки, указали на нарушение ПДД. Вместе с водителем инспекторы подошли к автомобилю, оказалось, что передний номерной знак на тягаче закреплен на подвижной панели, которая во время движения авто опустилась, тем самым скрыв номер автомобиля. Водитель вставил номерной знак на место и устранил неполадки. Патрульные также попросили предъявить водительское удостоверение и документы на автомобиль.

Водитель вернулся в транспортное средство. В это время автомобиль, который остановился за ним преградил проезжую часть. То же сделал и водитель первого грузовика. После этого оба водители вернулись и начали эмоционально кричать и размахивать руками. Пока один мужчина отвлекал внимание полицейских, другой – вытащил из кабины металлический прут и начал быстро приближаться к полицейским. Патрульные взяли в руки табельное огнестрельное оружие, потому что считали, что в сложившейся обстановке, могли возникнуть основания для его применения. Инспекторы неоднократно обращались к гражданам с требованием прекратить свои действия. Мужчина послушался, вернулся в салон тягача и начал кому-то звонить.

Патрульные сразу сообщили дежурному управления патрульной полиции и руководителю о ситуации. Через некоторое время на место происшествия прибыли командир патрульных и начальник управления патрульной полиции области Андрей Думич. В спокойной обстановке водителю, которого остановил патрульный экипаж, еще раз объяснили причину остановки и остановка была законной. Водитель все понял, успокоился и согласился с нарушением.

Поскольку движение транспортных средств было временно заблокировано грузовиками, двумя водителями патрульные сообщили, что за блокирование дороги они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Украины. Оба гражданина не отрицали и согласились, что нарушили ПДД.

На обоих водителей вынесли постановления ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения) КоАП. Оба транспортных средства продолжили свое движение по маршруту.

Хотим подчеркнуть, что с самого начала грузовик останавливался сотрудниками патрульной полиции для того, чтобы обратить внимание водителя на отсутствие номерного знака и выяснить причины его отсутствия. Все общение патрульных с водителем фиксировалось на нагрудную камеру полицейского.

Дополнительно отмечаем, что сообщение о недопустимости таких действий и нарушения законодательства Украины будет направлено в Дипломатическое представительство Турецкой республики. Также информация о правонарушителях будет направлена ​​в Государственную пограничную службу Украины".

Читайте также: почему украинцы до сих пор покупают ВАЗ-2106

Сопоставляя видео с текстовой версией возникает много вопросов. В частности, видны некоторые нарушения со стороны полиции. Полицейский не указывает причину остановки, пренебрежительно обращается к водителю на "ты", использует не государственный язык. О номерном знаке или его отсутствии на видео нет ни слова.