На автодорозі М-01 у межах Чернігівського району поліцейські зупинили водія вантажівки. Той не зрозумів причину зупинки, заблокував дорогу та вийшов до правоохоронців з ломом.

Опубліковане відео з камер патрульних. В офіційному дописі Патрульної поліції Чернігівської області вказано, що водія зупинили начебто за відсутність переднього номерного знаку. Водночас на відео цей факт не зафіксований. Також дивно, що після зупинки фури поліцейський не згадує про номерний знак або його відсутність. Йдеться лише про те, що турецький водій не зупинився на посту Поліції.

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Офіційна позиція управління патрульної поліції Чернігівської області стосовно події, яка сталася на автодорозі М-01 наступна:

“3 грудня, близько 14-ї години, екіпажу патрульних, що несуть службу на автодорозі М-01 у межах Чернігівського району, надійшла інформація: у напрямку Чернігова рухається тягач з напівпричепом без переднього номерного знака, який на вимогу патрульних зупинитися біля поліцейської станції не зреагував та продовжив свій рух.

Поблизу села Топчіївка поліцейські помітили транспортний засіб, про який йшлося в орієнтуванні. Патрульні подали водію світловий та звуковий сигнал про зупинку. Водій зупинився, й за ним зупинився ще один вантажний автомобіль.

Від самого початку спілкування водій вантажівки, який зазначив, що він іноземець, поводився емоційно. Інспектори пояснили йому причину зупинки, вказали на порушення ПДР. Разом з водієм інспектори підійшли до автомобіля, виявилося, що передній номерний знак на тягачі закріплений на рухомій панелі, яка під час руху авто опустилася, тим самим приховавши номер автомобіля. Водій вставив номерний знак на місце та усунув недоліки. Патрульні також попросили пред’явити водійське посвідчення та документи на авто.

Водій повернувся у транспортний засіб. У цей час авто, що зупинилося за ним, перегородило проїжджу частину. Те саме зробив і водій першої вантажівки. Після цього обидва кермувальники повернулися й почали емоційно кричати та розмахувати руками. Поки один чоловік відволікав увагу поліцейських, інший – дістав із кабіни металевого прута й почав швидко наближатися до поліцейських. Патрульні взяли до рук табельну вогнепальну зброю, бо вважали, що в обстановці, яка склалася, могли виникнути підстави для її застосування. Інспектори неодноразово зверталися до громадяна з вимогою припинити свої дії. Чоловік послухався, повернувся до салону тягача та почав комусь телефонувати.

Патрульні одразу повідомили чергового управління патрульної поліції та керівника про ситуацію, що склалася. За деякий час на місце події прибули командир патрульних та начальник управління патрульної поліції області Андрій Думич. У спокійній обстановці водію, якого зупинив патрульний екіпаж, ще раз пояснили причину зупинки і що зупинка була законною. Водій все зрозумів, заспокоївся та погодився із порушенням.

Оскільки рух транспортних засобів було тимчасово заблоковано вантажівками, двом водіям патрульні повідомили, що за блокування дороги їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно із законодавством України. Обидва громадянина не заперечували та погодилися, що порушили ПДР.

На обох водіїв винесли постанови за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху) КУпАП. Обидва транспортні засоби продовжили свій рух за маршрутом.

Хочемо наголосити, що від самого початку вантажівка зупинялася співробітниками патрульної поліції для того, аби звернути увагу водія на відсутність номерного знаку та з`ясувати причини його відсутності. Все спілкування патрульних з водієм фіксувалося на нагрудну камеру поліцейського.

Додатково зазначаємо, що повідомлення про неприпустимість таких дій та порушення законодавства України буде направлено до Дипломатичного представництва Турецької республіки. Також інформація про правопорушників буде направлена до Державної прикордонної служби України.”

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Співставляючи відео з текстовою версією виникає багато запитань. Зокрема, видно деякі порушення з боку поліції. Поліцейський не вказує причину зупинки, зневажливо звертається до водія на “ти”, використовує не державну мову. Про номерний знак або його відсутність на відео нема а ні слова.