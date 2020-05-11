Причины недопонимания между двумя мужчинами до сих пор выясняются, однако исход противостояния вполне очевиден.

Инцидент произошел в Чикаго. По одной из версий, разъяренный дальнобойщик “закатал в асфальт” Ferrari своего босса из-за того, что ему не выдали новый грузовик.

Читайте также: Украинец купил "биток" Ferrari в США за 120 000 долларов

Доподлинно известно, что водитель грузовика, который стал героем этого сюжета, проработал в транспортной компании всего четыре дня. За это время он успел выполнить лишь один рейс. По одной из версий, новому сотруднику был обещан грузовик 2020 года, вместо старого – 2019 года, а когда ему отказали в замене, он разозлился. Другая версия говорит о том, что новичок показал себя не слишком хорошим работником, и фирма решила с ним попрощаться.

Дальнейший ход событий известен: перед тем, как покинуть кабинет босса, водитель спросил владельца компании, ему ли принадлежит Ferrari GT4Lusso, припаркованный возле здания. Получив утвердительный ответ, он воскликнул: “Теперь ты увидишь, что произойдет, если решишь меня обмануть” и бросился на улицу.

Фото: последствия “встречи” Ferrari GT4Lusso с грузовиком / Tire Meets Road

Он вскочил в кабину грузовика и начал газовать, как сумасшедший. Владелец компании побежал за ним, пытаясь остановить, но тот оттолкнул его чуть ли не под колеса грузовика и заперся внутри. Потом он разогнался и врезался в суперкар. Это действие он повторил несколько раз, пока итальянский спорткар не превратился в кучу металлолома. Из грузовика взбешенного водителя доставали полицейские.

Смотрите также: Кому повезет покататься на уникальной суперлодке Lamborghini звезды баскетбола Денниса Родмана