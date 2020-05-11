Причини непорозуміння між двома чоловіками досі з'ясовуються, однак результат протистояння цілком очевидний.

Інцидент трапився у Чикаго. За однією з версій, розлючений далекобійник “закатав у асфальт” Ferrari свого боса через те, що йому не видали нову вантажівку.

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Достеменно відомо, що водій вантажівки, який став героєм цього сюжету, пропрацював у транспортній компанії лише чотири дні. За цей час він встиг виконати лише один рейс. За однією з версій, новому співробітнику була обіцяна вантажівка 2020 року, замість старішої – 2019 року, а коли йому відмовили в заміні, він розлютився. Інша версія говорить про те, що новачок показав себе не надто хорошим працівником і фірма вирішила з ним попрощатись.

Подальший перебіг подій відомий: перед тим, як покинути кабінет боса, водій запитав власника компанії, чи належить йому Ferrari GT4Lusso, припаркований біля будівлі. Отримавши стверджувальну відповідь, він вигукнув: “Тепер ти побачиш, що станеться, якщо вирішиш мене обманути” та кинувся на вулицю.

Фото: наслідки “зустрічі” Ferrari GT4Lusso з вантажівкою / Tire Meets Road

Він вскочив у кабіну вантажівки та почав газувати, як божевільний. Власник компанії побіг за ним, намагаючись зупинити, але той відштовхнув його мало не під колеса вантажівки і замкнувся всередині. Потім він розігнався і врізався в суперкар. Цю дію він повторив кілька разів, аж поки італійський спорткар не перетворився на купу металобрухту. З вантажівки оскаженілого водія діставали поліцейські.

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