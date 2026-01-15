Водитель-иммигрант всегда виноват в ДТП – новый проект правил из США

На уровне штатов США война по трудоустройству иммигрантов в области грузовых перевозок вышла на новый уровень. Там в страховых случаях пошли еще дальше: отныне всегда виноватым будет нелегальный иммигрант, даже если он не вызвал аварию. Об этом рассказывает 40ton.net.

В области грузовых перевозок правила продолжают ужесточаться, в частности на уровне штатов. Ярким примером этого является законопроект во Флориде.

Без вины станешь виноватым

К общенациональному правилу о запрете управления коммерческими грузовиками лицам, которые не говорят и не пишут на английском языке, власти Флориды предложили изменения политики в отношении несчастных случаев и страхования.

По этой норме причинение аварии с участием нелегальных иммигрантов будут иметь один результат: его автостраховка всегда будет покрывать убытки других участников аварии. Такая норма будет применяться независимо от того, был ли нелегальный иммигрант причиной аварии или потерпевшей стороной.

Иммигранту правоту доказывать запрещено

Другими словами, даже если кто-то влетит в автомобиль, управляемый нелегальным иммигрантом, иммигрант должен будет покрыть все убытки из своей страховки.

Учитывая связанные с этим риски и расходы, такое правило фактически будет препятствовать перевозчикам нанимать нелегальных иммигрантов в качестве водителей.