Водій-іммігрант завжди винен у ДТП – новий проект правил зі США

На рівні штатів США війна з працевлаштуванням іммігрантів у галузі вантажних перевезень вийшла на новий рівень. Там у страхових випадках пішли ще далі: відтепер завжди винуватим буде нелегальний іммігрант, навіть якщо він не спричинив аварію. Про це розповідає 40ton.net.

У галузі вантажних перевезень правила продовжують посилюватися, зокрема на рівні штатів. Яскравим прикладом цього є законопроект у Флориді.

Без вини станеш винуватим

До загальнонаціонального правила про заборону керування комерційними вантажівками особам, які не розмовляють та не пишуть англійською мовою, влада Флориди запропонувала зміни політики щодо нещасних випадків та страхування.

За цією нормою спричинення аварії з участю нелегальних іммігрантів матимуть один результат: його автостраховка завжди покриватиме збитки інших учасників аварії. Така норма застосовуватиметься незалежно від того, чи був нелегальний іммігрант причиною аварії, чи потерпілою стороною.

Іммігранту правоту доводити заборонено

Іншими словами, навіть якщо хтось втелющиться в автомобіль, керований нелегальним іммігрантом, іммігрант повинен буде покрити всі збитки зі своєї страховки.

Враховуючи пов'язані з цим ризики та витрати, таке правило фактично перешкоджатиме перевізникам наймати нелегальних іммігрантів як водіїв.