Смельчак показал незаурядную смелость, хотя и бессмысленную. А вот водительских навыков ему, очевидно, не хватило.

Инцидент произошел в городе Оук Крик, штат Висконсин. Полицейский патруль заметил на дороге внедорожник Dodge Durango, который соответствовал описанию машины в розыске. Водитель не остановился по требованию полицейского и начал убегать.

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Во время преследования нарушителя, полицейский несколько раз пытался остановить внедорожник, однако безрезультатно. В конце беглец заехал в жилой квартал с узкими улицами и был вынужден двигаться с меньшей скоростью, чем раньше. На одном из поворотов полицейский использовал шанс и зацепил машиной внедорожник в момент выполнения поворота, от чего тот едва не перевернулся.

Как только машина беглеца снова встала на все четыре колеса, из нее выскочили трое пассажиров, которых полиции так и не удалось задержать. Водитель же бежать пешком не собирался и попытался прорваться сквозь полицейский блок, несмотря на то, что правоохранитель уже направил на него свой пистолет и приказал поднять руки.

В конце водителю таки удалось выехать задним ходом, но второй полицейский автомобиль сразу же его догнал и заблокировал проезд вперед. Лишь после того, как полицейский открыл переднюю пассажирскую дверцу Dodge Durango, водителя-беглеца удалось достать из машины и заковать в наручники.

Видеоролик содержит записи с камер двух полицейских машин, во второй части видео можно увидеть сцену с другого ракурса (временная отметка 6:40).

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