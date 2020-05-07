Відчайдуха показав неабияку сміливість, хоча й безглузду. А от водійськи[ навичок йому, вочевидь, забракло.

Інцидент трапився у місті Оак Крік, штат Вісконсін. Поліцейський патруль помітив на дорозі позашляховик Dodge Durango, який відповідав опису машини у розшуку. Водій не зупинився на вимогу поліцейського і почав утікати.

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Під час переслідування порушника, поліцейський кілька разів намагався зупинити позашляховик, однак безрезультатно. Врешті утікач заїхав у житловий квартал з вузькими вулицями і був змушений рухатись з меншою швидкістю, ніж раніше. На одному з поворотів поліцейський використав шанс і зачепив машиною позашляховик в момент виконання повороту, від чого той ледь не перекинувся.

Щойно машина втікача знову стала на всі чотири колеса, з неї вискочило троє пасажирів, яких поліції так і не вдалось затримати. Водій же втікати пішки не збирався і спробував прорватись крізь поліцейський блок, незважаючи на те, що правоохоронець вже націлив на нього свій пістолет та наказував підняти руки.

Врешті водію таки вдалось виїхати заднім ходом, але другий поліцейський автомобіль одразу ж його наздогнав та заблокував проїзд вперед. Лише після того, як поліцейський відчинив передні пасажирські дверцята Dodge Durango, водія-утікача вдалось дістати з машини та накинути йому кайданки.

Відеоролик містить записи з камер двох поліцейських машин, у другій частині відео можна побачити сцену з іншого ракурсу (часова відмітка 6:40).

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