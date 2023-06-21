Суд решил, что полицейские обидели водителя, поэтому государство должно выплатить ему 10 тысяч в качестве морального возмещения.

Злоупотребляя своим служебным положением, полицейские составили протокол на водителя Богдана Оленюка о езде в нетрезвом состоянии на площади Рынок в Николаеве Львовской области. Тот не согласился и подал в суд, рассказывает “Захид.Нет”.

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Из судебного дела стало известно, что стражи порядка требовали от водителя пройти проверку в медицинском учреждении, поскольку у того якобы были признаки наркотического опьянения. Водитель не употреблял наркотики, поэтому отказался.

Каких-либо конкретных оснований для наказания водителя по факту, произошедшему 21 августа 2022 года, у патрульных не было. По судебному иску Богдан Оленюк добился в сентябре прошлого года закрытия дела об административном правонарушении из-за отсутствия состава преступления.

По словам адвоката, в составленном протоколе не было информации о свидетелях, а на видео стражей порядка отсутствует фиксация отказа водителя от прохождения проверки.

Однако на этом водитель не остановился и обратился в суд для возмещения моральной компенсации, поскольку «...ему был причинен моральный ущерб, который заключался в негативных эмоциях, стрессе, переживании, эмоциональном напряженном состоянии, вызванном страхом осуждения со стороны родных и знакомых, а также унижении достоинства и потере авторитета среди односельчан».

Истец просил взыскать с полицейского ведомства 50 000 грн за моральный ущерб: ошибочное обвинение в нетрезвой езде сильно отразилось на психологическом состоянии водителя.

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Галицкий районный суд Львова подробно исследовал обстоятельства дела и признал правоту истца: у водителя Богдана Оленюка оказались юридические основания для возмещения морального вреда. Судья частично удовлетворил иск и взыскал в его пользу из государственного бюджета 10 тыс. грн моральной компенсации.