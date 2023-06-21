Суд вирішив, що поліцейські образили водія, тому держава повинна виплатити йому 10 тисяч в якості морального відшкодування.

Зловживаючи своїм службовим становищем, поліцейські склали протокол на водія Богдана Оленюка про їзду у нетверезому стані на площі Ринок у Миколаєві на Львівщині. Той не погодився та подав до суду, розповідає “Захід.Нет”.

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Із судової справи стало відомо, що правоохоронці вимагали від водія пройти перевірку у медичному закладі, оскільки у того ніби-то були ознаки наркотичного сп’яніння. Водій не вживав наркотики, тож відмовився.

Однак якихось конкретних підстав для покарання водія за фактом, що стався 21 серпня 2022 року, у патрульних не було. Отож, за судовим позовом Богдан Оленюк домігся у вересні минулого року закриття справи про адміністративне правопорушення через відсутність складу злочину.

За словами адвоката, у складеному протоколі не було інформації про свідків, а на відео правоохоронців відсутня фіксація відмови водія від проходження перевірки.

Однак на цьому водій не зупинився та звернувся до суду для відшкодування моральної компенсації, оскільки «…йому було завдано моральної шкоди, яка полягала у негативних емоціях, стресі, переживанні, емоційному напруженому стані, який викликаний страхом осуду зі сторони рідних та знайомих, а також приниженні гідності й втратою авторитету серед односельчан».

Позивач просив стягнути з поліцейського відомства 50 000 грн за моральну шкоду: хибне звинувачення у нетверезій їзді сильно позначилося на психологічному стані водія.

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Галицький районний суд Львова детально дослідив обставини справи й визнав правоту позивача: у водія Богдана Оленюка є юридичні підстави на відшкодування моральної шкоди. Суддя частково задовольнив позов і стягнув на його користь з державного бюджету 10 тис. грн моральної компенсації.