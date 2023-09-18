Житель Засулья Лубенского района Полтавской области решил не покупать новую "автогражданку", а исправить дату на старом полисе. А когда попал в ДТП, показал поддельный документ.

Подлог обнаружился в июле, когда псевдодокументалист стал виновником аварии. В ходе оформления ДТП водитель подал поддельный документ работникам патрульной полиции. Поскольку в Украине существует электронный реестр полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, то здесь уже не совпало – в базе срок действия полиса давно истек, а на бумаге будто бы действующий.

Проведенная экспертиза установила, что водитель "пролонгировал" срок действия документа, исправив дату его истечения с 03.02.23 на 03.08.23.

Конечно, сказочка, которая так хорошо начиналась, получила горький привкус в конце. Поскольку подделка документов – это уже не административная, а уголовная ответственность, то суд по делу по ч.1 ст.358*, ч.4 ст.358* Уголовного кодекса Украины принял суровое решение.

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На мошенника наложили штраф в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн. Кроме этого, за проведенную судебно-техническую экспертизу полиса ОСАГО с виновника этим же решением взыскали штраф в размере 2 390 грн. В общей сложности это обошлось почти в 20 000 грн.

Защищаться собственноручно можно законным путем, а подделка во время цифровых технологий будет обнаружена очень быстро. Фото: image.vigattin.com

Однако, это еще не все. Ущерб от ДТП никуда не делся. Согласно статье 41 закона

"Об ОСГПО" МТСБУ произведет регламентную выплату пострадавшему, так как в этом случае виновник ДТП считается таким, чье транспортное средство является необеспеченным. После этого Бюро в соответствии со статьей 38 предъявит регрессный иск к мошеннику-виновнику ДТП, и он будет вынужден вернуть МТСБУ сумму уплаченного пострадавшему возмещению.

И напоследок. В случае судебного решения вопроса регресса на виновника ДТП будут дополнительно возложены судебные и другие расходы, связанные с рассмотрением дела и исполнением решения суда.

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Теперь почти все. Для убедительности делаем сравнение: средняя стоимость полиса во втором квартале этого года составила 1077 грн.

"Этот кейс наглядно иллюстрирует нелепость попыток подделать полис ОСАГО. Противозаконная попытка «продлить действие договора» на полгода путем мошенничества, принесла бы человеку «экономию» примерно 500 грн., в 40 раз меньше, чем с нее взыскали в пользу государства за правонарушение. , информация об этом остановит автовладельцев от таких опасных поступков", – прокомментировал ситуацию генеральный директор МТСБУ Александр Берназюк.