Житель Засулля Лубенського району Полтавської області вирішив не купувати нову "автоцивілку", а виправити дату на старому полісі. А коли потрапив в ДТП, показав підроблений документ.

Підробка виявилася у липні, коли псевдодокументаліст став винуватцем аварії. У процесі оформлення ДТП водій подав підроблений документ працівникам патрульної поліції. Оскільки в Україні існує електронний реєстр полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, то тут уже не співпало – у базі термін дії полісу давно минув, а на папері був ніби-то діючий.

Проведена експертиза встановила, що водій "пролонгував" термін дійсності документу, виправивши дату його закінчення з 03.02.23 на 03.08.23.

Звичайно, що казочка, яка так гарно розпочиналася, отримала гіркий присмак наприкінці. Оскільки підробка документів – це вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність, то суд по справі за ч.1 ст.358*, ч.4 ст.358* Кримінального кодексу України прийняв сурове рішення.

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На шахрая наклали штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн. Окрім цього, за проведену судово-технічну експертизу полісу ОСЦПВ з винуватця цим же рішенням стягнули штраф у розмірі 2 390 грн. В загальній сумі це обійшлося майже у 20 000 грн.

Захищатися власноруч можна законним шляхом, а підробка у час цифрових технологій виявляться дуже швидко. Фото: image.vigattin.com

Однак це ще не все. Шкода від ДТП нікуди не ділася. Відповідно до статті 41 закону

"Про ОСЦПВ" МТСБУ здійснить регламентну виплату постраждалому, бо в цьому випадку винуватець ДТП вважається таким, чий транспортний засіб є незабезпеченим. Після того Бюро відповідно до статті 38 пред’явить регресний позов до шахрая-винуватця ДТП, і він буде змушений повернути МТСБУ суму сплаченого постраждалому відшкодування.

І наостанок. У разі судового вирішення питання регресу на винуватця ДТП додатково будуть покладені судові та інші витрати, пов’язані з розглядом справи та виконанням рішення суду.

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Тепер майже все. Для переконливості робимо порівняння: середня вартість полісу в другому кварталі цього року склала 1 077 грн.

"Цей кейс наочно ілюструє безглуздість намагань підробити поліс ОСЦПВ. Протизаконна спроба «подовжити дію договору» на півроку шляхом шахрайства, принесла б людині «економію» приблизно 500 грн., в 40 разів менше, ніж з неї стягнули на користь держави за правопорушення. Впевнений, інформація про це зупинить автовласників від таких небезпечних вчинків", – прокоментував ситуацію генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк.