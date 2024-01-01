Водитель сделал прибор, которым из кабины скрывал номер

На ночной дороге А3 между Поммерсфельден и Хёхштадт в немецкой Баварии патрульный экипаж полиции зафиксировал скорость магистрального тягача с полуприцепом на отметке 112 км/ч. Очевидно, водитель для быстрого преодоления маршрута выключил ограничитель скорости в 90 км/ч.

Также патрульные заметили, что номерной знак едва читается. Это вызвало подозрение, рассказали в Facebook патрульные Polizei Mittelfranken.

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Во время дальнейшего осмотра выяснилось, что водитель сделал собственное приспособление для сокрытия номерного знака. Для уменьшения распознавания номерной таблички госрегистрации он протянул веревку от номера в кабину и при необходимости менял угол размещения номера.

Включал этот прибор водитель в зоне действия камер видеонаблюдения, фиксирующих скорость движения. Изменял опознаваемость в ручном режиме во время движения и других подозрительных случаях внешнего контроля.

Проверка тахографа показала, что зафиксированная полицейскими скорость 112 км/ч не предел. На некоторых участках этого рейса водитель разгонял фуру до 124 км/ч.

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Наказание будет существенным и по нескольким статьям, в т.ч. по уголовной. В полиции отметили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело за злоупотребление номерами. За нарушение безопасного режима движения его оштрафуют в четырехзначной сумме евро.

Обнаружили и еще одно нарушение: водитель достиг максимального времени вождения. Из-за этого ему запретили дальнейшее движение и отправили на обязательный перерыв для отдыха, как это законодательно прописано в ПДД.