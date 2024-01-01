Водій зробив прилад, яким з кабіни приховував номер

На нічній дорозі А3 між Поммерсфельден і Хьохштадт в німецькій Баварії патрульний екіпаж поліції зафіксував швидкість магістрального тягача з напівпричепом на позначці 112 км/год. Вочевидь, водій для швидшого подолання маршруту вимкнув обмежувач швидкості у 90 км/год.

Також патрульні помітили, що номерний знак ледве читається. Це викликало підозру, розповіли у Facebook патрульні Polizei Mittelfranken.

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Під час подальшого огляду з'ясувалося, що водій зробив власне пристосування для приховування номерного знака. Для зменшення розпізнавання номерної пластини держреєстрації він протягнув мотузку від номера в кабіну і при необхідності змінював кут розміщення номера.

Вмикав цей прилад водій в зоні дії камер відеоспостереження, що фіксують швидкість руху. Змінював впізнавальність у ручному режимі під час руху й інших підозрілих випадках зовнішнього контролю.

Перевірка тахографа показала, що зафіксована поліцейськими швидкість 112 км/год не межа. На деяких ділянках цього рейсу водій розганяв фуру до 124 км/год.

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Покарання буде суттєвим й за кількома статтями, у т.ч. за кримінальною. В поліції зазначили, що стосовно водія порушено кримінальну справу за зловживання номерами. За порушення безпечного режиму руху його оштрафують у чотиризначній сумі євро.

Виявили й ще одне порушення: водій досяг максимального часу водіння. Через це йому заборонили подальший рух й відправили на обов’язкову перерву для відпочинку, як це законодавчо прописано в ПДР.