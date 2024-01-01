Водій фури мчав зі швидкістю 140 кілометрів на годину: як йому це вдалося

Цей випадок стався на німецькій автомагістралі А4 землі Саксонія. На ділянці дороги між Хемніцом і Дрезденом тиждень тому у понеділок, 10 лютого, водій помітив фуру, що обігнала його зі швидкістю щонайменше 130 км/год.

Такий прудкий рух на цій ділянці навіть водії легкових автомобілів не часто собі дозволяють, а тут магістральний тягач з напівпричепом, в якому “зашито” обмеження в 90 км на годину. Про подальші події розповідає tag24.de.

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Для перевірки цього сигналу було повідомлено патрульний екіпаж, котрий в той час чергував попереду руху вантажівки.

Поблизу містечка Шмальбах оголошений для перевірки автомобіль помітили. Прилад зафіксував швидкість 140 км/год. На підставі цього показника дорожній патруль поліції зупинив вантажівку.

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Перевірка тахографа підтвердила, що тягач їхав зі швидкістю до 140 км/год. Також було встановлено, що це сталося через відключення обмежувача швидкості. Крім того, виявилося, що 44-річний водій зареєстрував у тахографі чужу картку.

Таким чином лише за перевищення швидкості на водія накладено штраф у розмірі 600 євро (26 тис. грн). На додаток до цього відкрито адміністративне провадження за порушення норм робочого часу та вимкнення обмежувача. Щоправда, за ці порушення розмір фінансового покарання ще не вказано.

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Водієві після складення відповідних протоколів та стягнення штрафу дозволили продовжити рейс, але попередньо змусили привести обмежувач швидкості у робочий стан.