Укр
Ру

Водитель скутера еле ехал: норма алкоголя превышена в 12 раз

Водитель скутера Yamaha Axis из города Малин Житомирской области изрядно выпил перед поездкой, не успел до комендантского часа, да еще и ехал очень неуверенно. По дороге встретил полицию. Проверка на алкоголь показала превышение нормы в 12 раз.
Уровень опьянения водителя оказался в 12 раз больше нормы - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

Водитель скутера надмухал в алкотестер на 17 600 гривен

Валентин Ожго
logo7 февраля, 13:50
logo0
logo0 мин

По решению Малинского районного суда водителя-пьяницу оштрафовали на 17 000 гривен, к которым добавили еще судебный сбор в размере 600 грн. Если эту сумму мужчина не погасит до 12 февраля, то она удвоится до 34 000 гривен.

Водителя остановили из-за непонятной езды в 00:02 во время комендантского часа на улице Отдельной горно-штурмовой бригады города Малин.

Читайте также Водителя, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили за решетку

Начальные тестовые замеры на цифровом приборе "Драгер" поразили: на табло показало 2,47 промилле при допустимых 0,2. Превышение нормы уровня алкоголя более чем в 12 раз озадачило правоохранителей и дело передали в суд. Несмотря на предупреждение, водитель судебное заседание проигнорировал.

Дело рассматривали без него и решение вынесли не в его пользу. Теперь ему не только нужно оплатить штраф, но и не стоит садиться навеселе за руль любого транспортного средства, потому что за повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 34 000 гривен с лишением права управления на три года.

Читайте также Латвийские водители-пьяницы снова подарили украинцам свои автомобили

В случае третьего нарушения за год предусмотрено репрессивное действие буду чувствительным – штраф в 51 000 гривен и лишение права управления на десять лет.

#Фото #Новости #Алкоголь #Безопасность дорожного движения #Мото #Законодательство #Дороги