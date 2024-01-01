Водитель скутера еле ехал: норма алкоголя превышена в 12 раз

По решению Малинского районного суда водителя-пьяницу оштрафовали на 17 000 гривен, к которым добавили еще судебный сбор в размере 600 грн. Если эту сумму мужчина не погасит до 12 февраля, то она удвоится до 34 000 гривен.

Водителя остановили из-за непонятной езды в 00:02 во время комендантского часа на улице Отдельной горно-штурмовой бригады города Малин.

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Начальные тестовые замеры на цифровом приборе "Драгер" поразили: на табло показало 2,47 промилле при допустимых 0,2. Превышение нормы уровня алкоголя более чем в 12 раз озадачило правоохранителей и дело передали в суд. Несмотря на предупреждение, водитель судебное заседание проигнорировал.

Дело рассматривали без него и решение вынесли не в его пользу. Теперь ему не только нужно оплатить штраф, но и не стоит садиться навеселе за руль любого транспортного средства, потому что за повторное нарушение в течение года штраф увеличивается до 34 000 гривен с лишением права управления на три года.

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В случае третьего нарушения за год предусмотрено репрессивное действие буду чувствительным – штраф в 51 000 гривен и лишение права управления на десять лет.