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Водій скутера ледве їхав: норма алкоголю перевищена в 12 разів

Водій скутера Yamaha Axis з міста Малин на Житомирщині добряче хильнув перед поїздкою, не встиг до комендантської години, та ще і їхав дуже невпевнено. Дорогою зустрів поліцію. Перевірка на алкоголь засвідчила перевищення норми у 12 разів.
Рівень сп'яніння водія виявися у 12 разів більше норми - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Водій скутера надмухав в алкотестер на 17 600 гривень

Валентин Ожго
logo7 лютого, 13:50
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За ухвалою Малинського районного суду водія-п’яницю оштрафували на 17 000 гривень, до яких додали ще судовий збір у розмірі 600 грн. Якщо цю суму чоловік не погасить до 12 лютого, то вона подвоїться до 34 000 гривень.

Водія зупинили через незрозумілу їзду о 00:02 під час комендантської години на вулиці Окремої гірсько-штурмової бригади міста Малин.

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Початкові тестові заміри на цифровому приладі "Драгер" вразили: на табло показало 2,47 проміле при допустимих 0,2. Перевищення норми рівня алкоголю у понад 12 разів спантеличило правоохоронців й справу передали до суду. Попри попередження, водій на судове засідання не прийшов.

Справу розглядали без нього й ухвалу винесли не на його користь. Тепер йому не лише потрібно сплатити штраф, але й не варто сідати напідпитку за кермо будь-якого транспортного засобу, бо за повторне порушення протягом року штраф збільшується до 34 000 гривень з позбавленням права керування на три роки.

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У випадку третього порушення за рік передбачено репресивна дія буду дошкульною - штраф у 51 000 гривень та позбавлення права керування на десять років.

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