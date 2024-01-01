Водія, якого втретє спіймали п’яним за кермом, відправили за ґрати

За невиконання судового рішення про заборону управління транспортним засобом любитель їздити у стані алкогольного сп’яніння відправиться за ґрати на два роки.

Таке рішення прийняв Тернопільський міськрайонний суд, визнавши колишнього водія в умисному невиконанні постанови суду. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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Чоловік просто нахабно проігнорував судову ухвалу (ч. 1 ст. 382 КК України), сів знову сів за кермо й в чергове п'яним попався за управління ТЗ. І це вже було не перший раз і не другий.

Перше правопорушення за ч. 1, 2 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніння) у вересні 2023 року прокурори Тернопільської окружної прокуратури довели у суді. Тоді його позбавили права керувати авто на рік.

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У квітні 2024 року цей чоловік знову фігурував у суді за нове правопорушення. Тоді його за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння позбавили права управління на три роки. Не допомогло.

Колишній водій вперто ігнорував рішення суду. Вже наступного місяця, 2 травня 2024 року, в селі Великий Глибочок Тернопільського району працівники патрульної поліції зупинили транспортний засіб Mercedes-Benz, за кермом якого перебував уже двічі позбавлений права керування транспортним засобом чоловік. Так з’явилася ще одна справа, яку скерували до суду.

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Звинувачення прокуратура знову довела. Оскільки підсудний проігнорував попереднє рішення і своїм новим вчинком не виконав постанови суду, що набрала законної сили, чим порушено один з основних принципів судочинства – обов`язковість судових рішень, його тепер притягнули до кримінальної відповідальності.

Два роки ув’язнення мають допомогти засудженому добре подумати над своїми вчинками: за ґратами буде час не тільки подумати, але й зробити висновки.