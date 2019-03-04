Образцовый водитель обязуется во время путешествия к месту назначения вести себя так, как того пожелает пассажир.

Водитель сервиса Uber Джордж Юр может быть вежливым или ругательным, болтливым или молчаливым, сочувственным утешителем или веселым юмористом – все по желанию пассажиров.

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Джордж Юр из Сиэтла работает в сервисе такси Uber и ездит на Nissan Versa 2014 года. Он придумал такую вещь как Ride Type Menu, в котором предлагает на выбор 5 способов подачи самого себя, как водителя.

Стендапер – выбрав этот пункт клиент будет всю дорогу слушать анекдоты и интересные истории;

Терапевт – Джордж превращается в внимательного слушателя, готового прийти на помощь с советом;

Жуткий тип – всю дорогу Джордж молчит, на вопросы пассажира не отвечает и время от времени смотрит на вас в зеркало заднего вида;

Хам – высвобождает всю грубость Джорджа;

Тихоня – здесь и так все понятно.

Именно последний пункт меню чаще всего выбирают клиенты, говорит Джордж Юр.

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