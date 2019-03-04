Взірцевий водій зобов'язується під час подорожі до місця призначення поводитись так, як того забажає пасажир.

Шофер сервісу Uber Джордж Юр може бути чемним чи лайливим, балакучим чи мовчазним, співчутливим розрадником чи веселим гумористом – усе за бажанням пасажирів.

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Джордж Юр з Сіетла працює у сервісі таксі Uber і їздить на Nissan Versa 2014 року. Він вигадав таку річ як Ride Type Menu, у якому пропонує на вибір 5 способів подачі себе самого, як водія.

Стендапер – обравши цей пункт клієнт буде всю дорогу слухати анекдоти та цікаві історії;

Терапевт – Джордж перетворюється на уважного слухача, готового прийти на поміч з порадою;

Моторошний тип – усю дорогу Джордж мовчить, на питання пасажира не відповідає і час від часу зиркає на вас в дзеркало заднього виду;

Хам – вивільняє усю грубість Джорджа;

Тихоня – тут і так усе зрозуміло.

Саме останній пункт меню найчастіше обирають клієнти, каже Джордж Юр.

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