Автохамов хватает в любой стране, однако случай, который произошел в Лондоне, возможно, не имел целью хулиганство.

Таксист Стивен Найлор разместил в своем твиттере снимок Toyota Prius, припаркованного в здании станции Баркинг в восточном Лондоне.

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Свой пост он подписал довольно резко, назвав водителя не слишком приятным словом. Однако реальность может быть несколько иной, чем кажется на первый взгляд.

Another brainless Uber Moron drives on the concourse at Barking station 😂😂😂 pic.twitter.com/un6TsS6Y0P — Steven Naylor (@londonvitotaxi2) 24 июня 2019 г.



Позже полиция сделала официальное заявление, сообщает Аutoevolution. Водитель объяснил правоохранителям, что заехал на машине на железнодорожный вокзал, воспользовавшись временным отсутствием турникетов, поскольку ему угрожала опасность со стороны его пассажира. Нарушив таким образом правила, водитель рассчитывал привлечь к себе внимание полиции.

Сейчас проводится расследование инцидента.

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