Автохамів вистачає у будь-якій країні, однак випадок, який трапився у Лондоні, можливо, не мав на меті хуліганства.

Таксист Стівен Найлор розмістив у своєму твітері знімок Toyota Prius, припаркованого в будівлі станції Баркінг у східному Лондоні.

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Свій пост він підписав досить різко, назвавши водія не надто приємним словом. Однак реальність може бути дещо іншою, ніж здається на перший погляд.

Another brainless Uber Moron drives on the concourse at Barking station 😂😂😂 pic.twitter.com/un6TsS6Y0P — Steven Naylor (@londonvitotaxi2) 24 июня 2019 г.



Пізніше поліція зробила офіційну заяву, повідомляє Аutoevolution. Водій пояснив правоохоронцям, що заїхав машиною на залізничний вокзал, скориставшись відсутністю огорожі на тротуарі, оскільки йому загрожувала небезпека з боку його пасажира. Порушивши таким чином правила, водій розраховував привернути до себе увагу поліції.

Наразі проводиться розслідування інциденту.

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