Водителей, которые оставляют грузовики за границей и убегают, планируют приравнять к угонщикам

В последнее время участились случаи, когда водители грузовых автомобилей, которые выехали за границу по системе “Шлях”, оставляют автомобили там и убегают. Таким образом они избегают мобилизации.

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Такие действия водителей наносят дополнительные проблемы руководителям автотранспортных предприятий. Ведь брошенную машину нужно забрать из-за границы, а для этого следует найти другого водителя, что сейчас очень сложно. Кроме того, перевозчика, у которого убегают водители, блокируют на время в системе “Путь”, поэтому его автомобили лишены возможности ездить за границу.

В то же время в отношении водителей-уклонистов, которые сбежали, законодательство имеет пробелы. "Если ты по "Шляху" выехал и не вернулся, то фактически законодательство не признает это правонарушением. Никакой ответственности нет", – говорит адвокат и правозащитник Андрей Лещенко в эфире программы "Интент. Инсайт".

По его словам, человека "просто не смогут повторно включить в систему - вот и все".

Чтобы усложнить жизнь водителям-беглецам, украинские перевозчики вместе с профильной ассоциацией “АсМАП Украины” планируют подать инициативу по внесению изменений в действующее украинское законодательство. Вице-президент этой ассоциации Виктор Балин заявил, что они с юристами крупнейших перевозчиков разрабатывают изменения в законодательство и будут доносить до водителей, что такая ситуация будет рассматриваться как угон автомобиля. Эту информацию будут передавать в Интерпол, чтобы такие водители не смогли работать за рубежом.

Из-за уменьшения количества водителей на маршрутах уже ощущается уменьшение перевозок. Эту проблему могут почувствовать экспортеры и импортеры, что ударит по валютному балансу нашей страны.

Напомним, что у водителей-международников не проверяют военные билеты при пересечении границы.