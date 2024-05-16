Водители-международники при пересечении границы не будут предъявлять военный билет: разъяснение Госпогранслужбы

С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Среди них нет водителей-международников. Об этом сообщает "Украинская правда".

Также в тему: как забронировать водителя на предприятии-перевозчике

Представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко сообщил, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть с 18 мая, определенные категории населения будут обязаны предъявлять пограничникам военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет по следующему перечню:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;

а также другие категории лиц, определенные ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся;

лица с инвалидностью;

сопровождающие лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и те, которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.

Порядок выезда этой категории лиц остается неизменным, – сообщили в ГПСУ.

ГПСУ рекомендует при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.

Напомним, что ждать другим водителям от закона о мобилизации.