Водители-международники при пересечении границы не будут предъявлять военный билет: разъяснение Госпогранслужбы

ФОТО: ГПСУ|
Водители-международники не будут предъявлять военный билет
С 18 мая 2024 года инспекторы Государственной пограничной службы Украины в пунктах пропуска будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Среди них нет водителей-международников. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко сообщил, что с момента вступления в силу нового закона о мобилизации, то есть с 18 мая, определенные категории населения будут обязаны предъявлять пограничникам военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет по следующему перечню:
- забронированных на период мобилизации и на военное время;
- признанных в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
- на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
- которые самостоятельно воспитывают ребенка;
- имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы;
- а также другие категории лиц, определенные ст.23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В то же время это не будет касаться категорий граждан, указанных в отдельных пунктах Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. К таким относятся;
- лица с инвалидностью;
- сопровождающие лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
- водители, осуществляющих перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
- определенные лица по отдельным должностям и государственной службы, работники предприятий железнодорожного транспорта и те, которые относятся к морской и авиационной отрасли и тому подобное.
Порядок выезда этой категории лиц остается неизменным, – сообщили в ГПСУ.
ГПСУ рекомендует при планировании выезда из Украины предварительно уточнить свои данные в ТЦК и СП и внести информацию о получении отсрочки в свой военно-учетный документ.
Напомним, что ждать другим водителям от закона о мобилизации.