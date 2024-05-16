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Водії-міжнародники при перетині кордону не пред'являтимуть військовий квиток: роз'яснення Держприкордонслужби

Державна прикордонна служба видала роз'яснення щодо порядку перетину кордону України після 19 травня, тобто набуття чинності нового закону про мобілізацію.
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ФОТО: ДПСУ|

Водії-міжнародники не будуть пред'являти військовий квиток

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Сергій Матусяк
logo16 травня, 19:30
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З 18 травня 2024 року інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску перевірятимуть наявність військово-облікового документу в окремих категорій громадян. Серед них немає водіїв-міжнародників. Про це повідомляє "Українська правда".

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Речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко повідомив, що з моменту набуття чинності нового закону про мобілізацію, тобто з 18 травня, певні категорії населення будуть зобов’язані пред’являти прикордонникам військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років за таким переліком:

  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;
  • а також інші категорії осіб, визначені ст.23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться;

  • особи з інвалідністю;
  • ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду цієї категорії осіб залишається незмінним, – повідомили в ДПСУ.

ДПСУ рекомендує при плануванні виїзду з України попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП і внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Нагадаємо, що чекати іншим водіям від закону про мобілізацію.

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