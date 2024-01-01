Водіїв, які залишають вантажівки за кордоном та тікають, планують прирівняти до викрадачів

Останнім часом почастішали випадки, коли водії вантажних автомобілів, які виїхали за кордон за системою “Шлях”, залишають автомобілі там та тікають. Таким чином вони уникають мобілізації.

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Такі дії водіїв завдають додаткових проблем керівникам автотранспортних підприємств. Адже покинуту машину потрібно забрати з-за кордону, а для цього слід знайти іншого водія, що наразі дуже складно. Окрім того, перевізника, у якого тікають водії, блокують на певний час у системі “Шлях”, тож його автомобілі позбавлені можливості їздити за кордон.

Водночас щодо водіїв-ухилянтів, які втікли, законодавство має прогалини. "Якщо ти за "Шляхом" виїхав і не повернувся, то фактично законодавство не визнає це правопорушенням. Ніякої відповідальності немає", – каже адвокат та правозахисник Андрій Лещенко в етері програми "Інтент. Інсайт".

За його словами, чоловіка "просто не зможуть повторно включити до системи — от і все".

Щоб ускладнити життя водіям-втікачам, українські перевізники разом з профільною асоціацією “АсМАП України” планують подати ініціативу щодо внесення змін у чинне українське законодавство. Віцепрезидент цієї асоціації Віктор Балін заявив, що вони з юристами найбільших перевізників розробляють зміни в законодавство та будуть доносити до водіїв, що така ситуація буде розглядатися як викрадення автомобіля. Цю інформацію будуть передавати до Інтерполу, щоб такі водії не змогли працювати за кордоном.

Через зменшення кількості водіїв на маршрутах вже відчувається зменшення перевезень. Цю проблему можуть відчути експортери та імпортери, що вдарить по валютному балансу нашої країни.

Нагадаємо, що у водіїв-міжнародників не перевіряють військові квитки при перетині кордону.