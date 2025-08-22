Водителей, задержавшихся за границей, могут приговорить к тюрьме

За незаконное пересечение границы мужчинами во время военного положения предлагается ввести уголовную ответственность. Такой законопроект подал в парламент Кабмин по инициативе МВД.

21 августа правительство подало в парламент законопроект №13673 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законы Украины относительно ответственности за правонарушения, связанные с пересечением государственной границы Украины”.

Законопроект вносит изменения в Кодексы Украины, которые предусматривают ответственность за нарушение законодательства при пересечении государственной границы.

В частности, в Кодекс об административных правонарушениях внесена норма, где за пересечение или попытку пересечения границы без соответствующих разрешительных документов будет предусмотрен штраф в 3400 – 8500 гривен, а если такое нарушение совершено повторно или группой лиц – от 8500 до 13500 грн.

Но это в мирное время. Если же попытка пересечения границы состоится в период военного времени, предлагается штраф от 119 до 170 тысяч (!) гривен или лишение свободы до трех лет.

Также в админкодекс правительство предлагает включить статью для военнообязанных мужчин, которые законно пересекли границу, но не смогли вовремя вернуться в Украину. Для таких нарушителей Кабмин предлагает штраф от 34 до 51 тысячи гривен или лишение свободы от трех до пяти лет.

Сейчас для водителей этот срок установлен в два месяца, однако существуют направления, из командировки в которые физически можно не вернуться за эти сроки (например, Казахстан, Китай и т.д.).

Правда, норма законопроекта звучит так: “Умышленное нарушение призывником, военнообязанным или резервистом установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения”. То есть если водитель докажет, что он не смог вернуться не намеренно, от ответственности он освобождается.

Чтобы избежать наказания, мужчины, которые вернутся в Украину в течение трех месяцев, должны добровольно заявить о правонарушении до момента вручения подозрения.

Законопроект №13673 зарегистрирован в Верховной Раде, однако пока не обсуждался ни в комитетах, ни выносился на рассмотрение в сессионный зал.