Водіїв, які затримались за кордоном, можуть засудити до в'язниці

За незаконний перетин кордону чоловіками під час воєнного стану пропонується запровадити кримінальну відповідальність. Такий законопроєкт подав в парламент Кабмін за ініціативою МЗС.

21 серпня уряд подав в парламент законопроєкт №13673 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов’язані з перетинанням державного кордону України”.

Законопроект вносить зміни в Кодекси України, які передбачають відповідальність за порушення законодавства під час перетину державного кордону.

Зокрема, в Кодекс про адміністративні правопорушення внесено норму, де за перетин чи спробу перетину кордону без відповідних дозвільних документів буде передбачено штраф у 3400 – 8500 гривень, а якщо таке порушення вчинене повторно чи групою осіб – від 8500 до 13500 грн.

Але це в мирний час. Якщо ж спроба перетину кордону відбудеться в період воєнного часу, пропонується штраф від 119 до 170 тисяч (!) гривень або позбавлення волі до трьох років.

Також в адмінкодекс уряд пропонує включити статтю для військовозобов’язаних чоловіків, які законно перетнули кордон, але не змогли вчасно повернутись в Україну. Для таких порушників Кабмін пропонує штраф від 34 до 51 тисячі гривень або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Наразі для водіїв цей термін встановлено у два місяці, однак існують напрямки, з відрядження в які фізично можна не повернутись за ці терміни (наприклад, Казахстан, Китай тощо).

Щоправда, норма законопроєкту звучить так: “Умисне порушення призовником, військовозобов’язаним або резервістом встановленого законодавством строку перебування за межами України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану”. Тобто якщо водій доведе, що він не зміг повернутись не навмисно, від відповідальності він звільняється.

Щоб уникнути покарання, чоловіки, які повернуться в Україну протягом трьох місяців мають добровільно заявити про правопорушення до моменту вручення підозри.

Законопроєкт №13673 зареєстровано у Верховній Раді, однак поки що не обговорювався ні в комітетах, ні виносився на розгляд в сесійну залу.