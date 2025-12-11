Водителей за свинарник на рабочем места будут наказывать

Основанием для еще и такого направления работы в ходе проверок на дорогах стали случаи захламленных кабин коммерческого транспорта. На странице x.com этой организации 5 декабря появилось сообщение об одной из таких проверок.

Когда инспекторы проверили бортовой Iveco Daily, то их шокировало не столько удручающее техническое состояние грузовика, сколько салон. Такого свинарника они за время своей работы еще не видели.

Что пол, что сиденья, не говоря уже о панели приборов были неузнаваемыми и слишком далекими от санитарных норм. Как видно из фото, ниша приборов превратилась в пепельницу, которую не разгребали от окурков месяцами.

Антисанитария расценивается как угроза безопасности движения

Пол кабины превратился в мусорный бак, который не опорожняли месяцами. Все это в суммарном итоге расценивалось как агрессивная среда, влияющая не только на состояние здоровья водителя, но и на безопасность дорожного движения.

Однако это был не полный перечень претензий инспекторов. Кроме замусоренного салона, зафиксирован ряд технических проблемных мест.

В таком запущенном техническом состоянии Iveco Daily ездить было опасно, как и сидеть в антисанитарии кабины-свинарника. Фото: DVSA

Что вошло в список нарушений

опасная загрузка без крепежа;

обе задние тяги стабилизатора поперечной устойчивости были готовы сломаться из-за коррозии;

отсутствует ремешок топливного бака;

сильно повреждена поперечина шасси;

задние пружинные втулки сильно изношены.

Движение такому транспорту запретили

Водителя обязали устранить все недостатки, выезд на дороги общего пользования ему запретили. Отвечать водителю пришлось за огромным список выявленных недостатков.

Правда, какое наказание понес водитель за антисанитарию на рабочем месте и неудовлетворительное техническое состояние не сообщается.