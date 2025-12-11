Водіїв за свинарник на робочому місця будуть карати

Підставою для ще й такого напрямку роботи в ході перевірок на дорогах стали випадки захаращених кабін комерційного транспорту. На сторінці x.com цієї організації 5 грудня з'явилося повідомлення про одну з таких перевірок.

Коли інспектори перевірили бортовий Iveco Daily, то їх шокував не стільки поганющий технічний стан вантажівки, скільки салон. Такого свинарника вони за час своєї роботи ще не бачили.

Що підлога, що сидіння, не кажучи вже про панель приладів були невпізнанними й надто далекими від санітарних норм. Як видно з фото, ніша приладів перетворилася на попільницю, яку не розгрібали від недопалків місяцями.

Антисанітарія розцінюється як загроза безпеки руху

Підлога кабіни перетворилася на сміттєвий бак, який не випорожняли місяцями. Все це в сумарному підсумку розцінювалося як агресивне середовище, що впливає не тільки на стан здоров'я водія, але й на безпеку дорожнього руху.

Однак це був не повний перелік претензій інспекторів. Окрім занедбаного салону, зафіксовано низку технічних проблемних місць.

В такому занедбаному технічному стані Iveco Daily їздити було небезпечно, як і сидіти в антисанітарії кабіни-свинарника. Фото: DVSA

Що увійшло в список порушень

небезпечне завантаження без фіксації;

обидві задні тяги стабілізатора поперечної стійкості були готові зламатися через корозію;

відсутній ремінець паливного бака;

сильно пошкоджена поперечина шасі;

задні пружинні втулки сильно зношені.

Рух такому транспорту заборонили

Водія зобов'язали усунути всі недоліки, виїзд на дороги загального користування йому заборонили. Відповідати водієві довелося за величезним список виявлених недоліків.

Щоправда, яке покарання поніс воді за антисанітарію на робочому місці та незадовільний технічний стан не повідомляється.