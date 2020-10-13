Для этого вводится новая технология активного шумопоглощения.

Компания Jaguar Land Rover представила новую технологию подавления шумов, которая удаляет из салона нежелательные звуки от шин и дорожного покрытия. Это повышает комфорт пассажиров и снижает усталость водителя.

Технология, внедренная на обновленных Jaguar F-PACE, Jaguar XF и Range Rover Velar, снизит пиковые уровни внешнего шума на 10 дБ и общий уровень шума на 3-4 дБ. Это эквивалентно уменьшению громкости акустической системы внутри автомобиля на 4 “уровне”. Значительное снижение воздействия низкочастотных шумов до 300 Гц предотвратит усиление усталости водителя во время длительных путешествий.

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Усталость сказывается на способности водителя справиться с угрозами или неожиданными ситуациями. У уставших автомобилистов среднее время реакции на 16,72% длиннее по сравнению с теми, кто находится в состоянии полной готовности.

Функционирование системы подавления дорожных шумов (Active Road Noise Cancellation) обеспечивается технологией активной акустики (Active Acoustics) от Silentium. Система использует датчики на каждом колесе для отслеживания уровня вибраций от дорожного покрытия. Параллельно рассчитывает противоположную фазу звуковой волны, необходимую для устранения шума, слышимого пассажирам. Благодаря мониторингу в режиме реального времени, неожиданные шумы от выбоин или грубых поверхностей изолируются.

Звук заглушения воспроизводится через акустическую систему Meridian, тогда как автомобиль отслеживает загруженность салона для оптимизации рабочих характеристик системы подавления дорожных шумов.

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