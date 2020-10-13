Для цього запроваджується нова технологія активного шумопоглиання.

Компанія Jaguar Land Rover представила нову технологію заглушення шумів, яка видаляє з салону небажані звуки від шин та дорожнього покриття. Це підвищує комфорт пасажирів та знижує втому водія.

Технологія, запроваджена на оновлених Jaguar F-PACE, Jaguar XF та Range Rover Velar, знизить пікові рівні небажаного шуму на 10 дБ та загальний рівень шуму на 3-4 дБ. Це еквівалентно зменшенню гучності акустичної системи всередині автомобіля на 4 “рівні”. Значне зниження впливу низькочастотних шумів до 300 Гц запобігатиме посиленню втоми водія під час тривалих подорожей.

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Втома позначається на здатності водія впоратися із загрозами або неочікуваними ситуаціями. У втомлених автомобілістів середній час реакції на 16,72 % довший порівняно з тими, хто перебуває у стані повної готовності.

Функціонування системи активного заглушення дорожніх шумів (Active Road Noise Cancellation) забезпечується технологією активної акустики (Active Acoustics) від Silentium. Система використовує датчики на кожному колесі для відстежування рівня вібрацій від дорожнього покриття. Паралельно розраховує протилежну фазу звукової хвилі, необхідну для усунення шуму, чутного пасажирам. Завдяки моніторингу в режимі реального часу, неочікувані шуми від вибоїн або грубих поверхонь ізолюються.

Звук заглушення відтворюється через акустичну систему Meridian, тоді як автомобіль відстежує завантаженість салону для оптимізації робочих характеристик системи активного заглушення дорожніх шумів.

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