Американские исследователи изучили причины ДТП и марки авто, которые в них участвовали.

Эксперты по дорожной безопасности США выяснили, что владельцы автомобилей определенных брендов более склонны к неосмотрительному вождению. Они определили три самые распространенные причины смертельных аварий – превышение скорости, употребление алкоголя и различных наркотиков. Затем ученые посчитали, какие марки машин чаще всего участвовали в хронике смертельных ДТП.

Результатом проведенной работы стали три рейтинга "опасных" люксовых автомобилей в зависимости от причины аварий. Например, из общего числа аварий с автомобилями Infiniti причиной каждой третьей было превышение скорости, каждой второй – пьяное вождение, а в пяти процентах случаев – употребление водителем наркотических веществ.

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Владельцы брендов Acura, Mercedes-Benz и Lexus также имеют высокие показатели несчастных случаев на дороге, из чего специалисты сделали вывод, что опасное вождение более свойственно водителям дорогих автомобилей. Например, на люксовые марки пришлось 27 процентов смертельных ДТП из-за превышения скорости, а на модели массового сегмента – только 25 процентов.

Также прослеживается тенденция, что машины азиатских и немецких марок чаще попадают в криминальные сводки из-за опасного вождения. Например, примерно три аварии с 10 с автомобилями Mitsubishi, Volkswagen и Honda связанные с превышением скорости, а у брендов Buick, Chrysler и Lincoln этот показатель значительно ниже.

Напомним, что названы самые опасные дороги Украины.