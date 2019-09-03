Американські дослідники вивчили причини ДТП та марки авто, які в них брали участь.

Експерти з дорожньої безпеки США з'ясували, що власники автомобілів певних брендів більш схильні до необачного водіння. Вони визначили три найпоширеніші причини смертельних аварій - перевищення швидкості, вживання алкоголю та різних наркотиків. Потім науковці порахували, які марки машин найчастіше брали участь в хроніці смертельних ДТП.

Результатом проведеної роботи стали три рейтинги "небезпечних" люксових автомобілів в залежності від причини аварій. Наприклад, із загального числа аварій з автомобілями Infiniti причиною кожної третьої було перевищення швидкості, кожної другої - п'яне водіння, а в п'яти відсотках випадків – вживання водієм наркотичних речовин.

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Власники брендів Acura, Mercedes-Benz і Lexus також мають високі показники нещасних випадків на дорозі, з чого фахівці зробили висновок, що небезпечне водіння більш властиво водіям дорогих автомобілів. Наприклад, на люксові марки припало 27 відсотків смертельних ДТП через перевищення швидкості, а на моделі масового сегмента - тільки 25 відсотків.

Також простежується тенденція, що машини азіатських і німецьких марок частіше потрапляють в кримінальні зведення через небезпечне водіння. Наприклад, приблизно три аварії з 10 з автомобілями Mitsubishi, Volkswagen і Honda пов'язані з перевищенням швидкості, а у брендів Buick, Chrysler і Lincoln цей показник значно нижче.

Нагадаємо, що названі найнебезпечніші дороги України.