Водители в Айдахо смогут ездить на авто без переднего номерного знака

Теперь владельцам Tesla, Alfa Romeo, Dodge Charger или Ford Mustang не придется сверлить бамперы или устанавливать дополнительные крепления - достаточно номера на заднем бампере. В то же время все автомобили с передними кронштейнами все еще обязаны иметь оба знака.

Читайте также: Как оформляются индивидуальные номерные знаки

Однако, как пишет Carscoops, не все оказались довольны таким решением чиновников. Полиция штата Айдахо, ассоциации шерифов и Братский орден полиции выступили против нововведения, заявив, что передние номера помогают быстрее идентифицировать автомобили во время расследований.

Сейчас в 21 штате США, в частности во Флориде, Пенсильвании и Аризоне, обязательным является только задний номерной знак, тогда как 28 других штатов, среди которых Калифорния, Техас и Нью-Йорк, требуют оба.

Полезно: Как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам

Таким образом, Айдахо стал еще одним штатом, который позволяет автовладельцам сохранить чистый вид переднего бампера, не нарушая закон.