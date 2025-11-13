Укр
Водители в Айдахо смогут ездить на авто без переднего номерного знака

Водители в штате Айдахо получили приятную новость: согласно новому законопроекту Сената 1180, теперь автомобили без заводского кронштейна для переднего номера могут законно ездить без него. Это небольшая, но важная победа для автомобильных энтузиастов, которые считают, что передний знак портит дизайн авто.
Tesla Model 3

Теперь владельцам Tesla, Alfa Romeo, Dodge Charger или Ford Mustang не придется сверлить бамперы или устанавливать дополнительные крепления - достаточно номера на заднем бампере. В то же время все автомобили с передними кронштейнами все еще обязаны иметь оба знака.

Читайте также: Как оформляются индивидуальные номерные знаки

Однако, как пишет Carscoops, не все оказались довольны таким решением чиновников. Полиция штата Айдахо, ассоциации шерифов и Братский орден полиции выступили против нововведения, заявив, что передние номера помогают быстрее идентифицировать автомобили во время расследований.

Сейчас в 21 штате США, в частности во Флориде, Пенсильвании и Аризоне, обязательным является только задний номерной знак, тогда как 28 других штатов, среди которых Калифорния, Техас и Нью-Йорк, требуют оба.

Полезно: Как выбрать свой первый автомобиль: советы новичкам

Таким образом, Айдахо стал еще одним штатом, который позволяет автовладельцам сохранить чистый вид переднего бампера, не нарушая закон.

