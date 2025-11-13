Водії в Айдахо зможуть їздити на авто без переднього номерного знаку

Тепер власникам Tesla, Alfa Romeo, Dodge Charger чи Ford Mustang не доведеться свердлити бампери чи встановлювати додаткові кріплення — достатньо номера на задньому бампері. Водночас усі автомобілі з передніми кронштейнами все ще зобов’язані мати обидва знаки.

Однак, як пише Carscoops, не всі виявились задоволені таким рішенням урядовців. Поліція штату Айдахо, асоціації шерифів та Братній орден поліції виступили проти нововведення, заявивши, що передні номери допомагають швидше ідентифікувати автомобілі під час розслідувань.

Нині у 21 штаті США, зокрема у Флориді, Пенсильванії та Аризоні, обов’язковим є лише задній номерний знак, тоді як 28 інших штатів, серед яких Каліфорнія, Техас і Нью-Йорк, вимагають обидва.

Таким чином, Айдахо став ще одним штатом, який дозволяє автовласникам зберегти чистий вигляд переднього бампера, не порушуючи закон.