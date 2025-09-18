Укр
За несколько блоков сигарет таможенники конфисковали Mercedes-Benz Sprinter

Попытка водителя пересечь украинско-румынскую границу на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который был нашпигован сигаретами "на миллион", не удалась: табачную продукцию и транспортное средство изъято.
ФОТО: Закарпатская таможня|

Красный Mercedes-Benz в "зеленый коридор" не вписался

Незадекларированный груз обнаружен в зоне таможенного поста "Дьяково". Как сообщает Закарпатская таможня, 38-летний житель Закарпатья ехал на автомобиле "Мереседес-Бенц Спринтер" в Чехию через украинско-румынскую границу. С целью подработки хотел перевезти в Евросоюз сигареты: здесь дешевле, а там – дороже.

По собственноручно разработанному плану пересечения границы выбрал наименее опасный вариант таможенного досмотра через "зеленый коридор". Правда, что-то пошло не так.

В ходе прохождения процедуры по технологии "зеленого коридора" водитель отрицал наличие скрытых товаров и заверил о пересечении границы с соблюдением порядка перемещения товаров. Ему поверили, но ... проверили.

В ходе тщательной проверки транспортного средства таможенники наткнулись на тайник, находившийся под передним сиденьем и встроенным внутри спинки водительского сиденья. Из тайника посыпались 285 пачек табачных изделий с фильтром различных торговых марок.

Фото: Закарпатская таможня

Это стало основанием для составления протокола о нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, санкции которой предусматривают штраф от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения, а также их конфискацию вместе с автомобилем, что использовался для перемещения скрытых сигарет в специально изготовленном хранилище.

Если стоимость сигарет составляла каких-то 35 тыс. грн, то микроавтобус 2015 года выпуска по рыночной стоимости стоит более 900 тыс. грн. Они изъяты до решения суда.

