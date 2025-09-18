За кілька блоків цигарок митники вилучили Mercedes-Benz Sprinter

Незадекларований вантаж виявлено в зоні митного посту "Дякове". Як повідомляє Закарпатська митниця, 38-річний житель Закарпаття їхав на автомобілі "Мереседес-Бенц Спрінтер" у Чехію через українсько-румунський кордон. З метою підробітку надумав перевезти до Євросоюзу цигарки: тут дешевше, а там – дорожче.

За власноруч розробленим планом перетину кордону обрав найменш прискіпливий варіант митного огляду через "зелений коридор". Щоправда, щось пішло не так.

У ході процедури за технологією "зеленого коридору" водій заперечив наявність прихованих товарів. Йому повірили, але… перевірили.

У ході ретельної перевірки транспортного засобу митники натрапили на тайник, що знаходився під переднім сидінням та вмонтованим всередині спинки водійського сидіння. Зі схованки посипалися 285 пачок тютюнових виробів з фільтром різних торгових марок.

Фото: Закарпатська митниця

Це стало підставою для складення протоколу про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію разом з автомобілем, що використовувався для переміщення прихованих сигарет у спеціально виготовленому сховищу.

Якщо вартість сигарет становила якихось 35 тис. грн, то мікроавтобус 2015 року випуску за ринковою вартістю коштує понад 900 тис. грн. Їх вилучено до рішення суду.