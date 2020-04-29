С помощью света фар и "поворотников" водители эффективно предупреждают друг друга о возможной опасности.

Какими сигналами можно и нужно пользоваться? Напомним, что использовать фары в качестве сигнализации позволяют и предписывают нам и ПДД Украины (например, п. 9.6 и п. 19. 2). Но в жизни гораздо больше случаев, когда водитель может сказать что-то коллеге с помощью светотехники.

Водителю редко удается пообщаться с коллегами на языке слов, поэтому именно жизнь образовала язык световых сигналов: с помощью фар, поворотников, “аварийки”.

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Сигналы фарами

Несколько коротких "мигов" фарами. Это означает, что водитель встречной машины при разъезде показывает: готов пропустить вас. Убедитесь, что он не пытается трогаться, и быстренько проезжайте сами.

Д линные сигналы дальним светом сзади , которые вы видите через зеркало – вас просят освободить полосу, уступить дорогу. Это бывает на многополосных трассах, и часто водители-торопыги делают это издалека, едва ли не за километр. Дело в том, что им не хочется сбивать настройку своего адаптивного круиз-контроля, который видит вашу машину как препятствие и заранее активирует тормоза. Уступайте, а что делать?!

Встречный автомобиль ночью несколько раз мигает дальним светом – его водитель напоминает вам о необходимости переключить ваши фары на ближний: вы его ослепляете. Украинские ПДД позволяют сигналить таким образом более чем за те 250 метров до встречной машины, которые определены п. 19.2.

В ответ на ослепление китайским ксеноном и другими кустарными огнями можно моргнуть своим дальним светом: переключись, коллега!

Миганием фар (или переключением с ближнего на дальний) можно предупредить автомобиль, который вы собираетесь обгонять, про начало вашего маневра. Переключение света фар при обгоне допускают и ПДД (п. 9.6).

Вам вроде бы без причины настойчиво мигают светом фар – возможно, водитель хочет обратить ваше внимание на какие-то неполадки, что произошли с вашей машиной: спущено колесо, открытый лючок бензобака и прочее. Такое световое предупреждение обычно сопровождается жестикуляцией. Но будьте бдительны – иногда таким приемом пользуются всякого рода дорожные мошенники.

Встречные автомобили на трассе несколько раз мигают вам фарами. Похоже, где-то впереди стоит патрульный автомобиль, экипаж которого останавливает машины за какое-то нарушение. Поэтому следует немедленно выяснить, какое нарушение можете сейчас совершать вы: превышать скорость, ехать не в той полосе, непристегнутыми, без ближнего света зимой и тому подобное – и исправить ситуацию.

Здесь уместно подсказать, что формально за такой сигнал дальним светом водитель может быть наказан полицейским согласно п. 9.7 ПДД Украины “Запрещается пользоваться дальним светом фар как предупредительным сигналом в условиях, когда это может привести к ослеплению других водителей, в том числе через зеркало заднего вида”. Однако, на деле факт наличия таких “условий” для ослепления очень непросто доказать.

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Сигналы “поворотником”

Машина, что едет по трассе впереди вас, на полном ходу на короткое время включает правый поворотник. Обычно так делают дальнобойщики, чья большая фура задерживает вас и при том закрывает обзор вперед. Таким образом профессионал показывает, что встречная полоса впереди свободна и можно обгонять. Конечно, перед полным выездом на встречную стоит проверить, что все на самом деле так.

Если в похожей ситуации, когда вы пытаетесь совершить обгон, грузовик перед вами мигает левым поворотником, обгонять нельзя – водитель фуры со своей высоты, вероятно, видит встречную машину и советует вам переждать.

“Аварийка” – инструмент для вежливых водителей: ею можно и попросить, и поблагодарить.

Сигналы “аварийкой”

Когда кто-то пропустил вас в узком месте, принято кратко мигнуть “аварийкой” – в разных странах мира так выражают благодарность.

“Простите!” - это тоже можно сказать с помощью аварийки. Бывает, что вы случайно “подрезали” кого-то, или неосторожно (разное бывает!) вклинились в поток, или, скажем, замешкались на светофоре. Чтобы у других водителей не осталось плохого осадка от вашего поступка, поморгайте им “аварийкой”.

Рекомендация Авто24

Неформальные сигналы светом – полезный инструмент, в том числе и для повышения безопасности движения. Ведь чаще всего аварии случаются по невнимательности: кто-то кого-то не заметил или не понял намерений. А светотехника позволяет привлечь внимание даже там, где звуковой сигнал запрещен или безполезен. Поэтому стоит изучить эту несложную азбуку, если не для ведения “переговоров” ею, так хоть для понимания других участников движения.

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