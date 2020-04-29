За допомогою світла фар і "поворотників" водії ефективно попереджають одне одного про небезпечні ситуації.

Якими сигналами можна і потрібно користуватися? Нагадаємо, що використовувати фари у якості сигналізації дозволяють нам Правила дорожнього руху (наприклад, п. 9.6 та п.19.2). Але у житті набагато більше випадків, коли водій може “сказати” щось колезі за допомогою світлотехніки.

Водієві рідко вдається поспілкуватись з колегами мовою слів, тож вони створили мову світлових синалів: за допомогою фар, поворотників, “аварійки”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які фари краще: галоген, ксенон, діоди

Сигнали фарами

Кілька коротких “мигів” фарами. Це означає, що водій зустрічної машини при роз’їзді показує: готовий пропустити вас. Переконайтесь, що він не намагається рушати, і швиденько проїжджайте.

Довгі сигнали дальнім світлом ззаду, які ви бачите через дзеркало – вас просять звільнити смугу, дати дорогу. Це буває на багатосмугових трасах, і часто-густо водії роблять це здалеку, ледь не за кілометр. Поступайтеся, а що робити?!

Зустрічний автомобіль вночі кілька разів мигає дальнім світлом – його водій нагадує вам про необхідність переключити фари на ближній: ви його засліплюєте. Українські ПДР дозволяють сигналити таким чином більше ніж за ті 250 метрів до зустрічної машини, що визначені п. 19.2.

У відповідь на засліпленням китайським ксеноном та іншими кустарними вогнями можна мигнути своїм дальнім світлом: переключись, колего!

Блиманням фар (або перемиканням з ближнього на дальній) можна попередити машину, яку ви збираєтеся обігнати, про початок вашого маневру. Перемикання світла фар при обгоні допускають і ПДР (п. 9.6).

Вам начебто без причини наполегливо мигають світлом фар – можливо, водій хоче звернути вашу увагу на якісь негаразд, що стався з вашою машиною: спущене колесо, відкритий лючок бензобака тощо. Таке світлове попередження зазвичай супроводжується жестикуляцією. Але будьте уважні: інколи таким прийомом користуються різного штибу шахраї.

Зустрічні автомобілі на трасі по кілька разів мигають вам фарами. Схоже, десь попереду стоїть патрульний автомобіль, екіпаж якого зупиняє машини за якесь порушення. Тож слід негайно з’ясувати, яке порушення можете зараз здійснювати ви: перевищувати швидкість, їхати не в тій смузі, непристебнутими, без ближнього світла узимку тощо – і виправити ситуацію.

Тут доречно підказати, що формально за такий сигнал дальнім світлом водій може бути покараний поліцейськими згідно п. 9.7 ПДР України “Забороняється користуватися дальнім світлом фар як попереджувальним сигналом в умовах, коли це може призвести до засліплення інших водіїв, у тому числі через дзеркало заднього виду”. Однак, на ділі факт наявності таких “умов” для засліплення дуже непросто довести.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як їздити безпечно: боремося зі шкідливими звичками

Сигнали “поворотником”

Машина, що їде по трасі попереду вас, на повному ходу на короткий час вмикає правий поворотник. Зазвичай так роблять далекобійники, чия велика фура затримує вас і при тому закриває огляд вперед. В такий спосіб професіонал показує, що зустрічна смуга попереду вільна і його можна обганяти. Звичайно, перед повним виїздом на зустрічку варто перевірити, що все насправді так.

Якщо у схожій ситуації, коли ви намагаєтеся здійснити обгін, вантажівка перед вами мигає лівим поворотником, обганяти не можна – водій фури зі своєї висоти, певно, бачить зустрічну машину і радить вам перечекати.

“Аварійка” – інструмент для ввічливих водіїв: нею можна і попросити, і подякувати.



Сигнали “аварійкою”

Коли хтось пропустив вас у вузькому місці, прийнято коротко мигнути “аварійкою” – у різних країнах світу так виражають подяку.

“Пробачте!” - це теж можна сказати за допомогою аварійки. Буває, що ви випадково “підрізали” когось, або необережно (різне буває!) вклинилися у потік, або, скажімо, забарилися на світлофорі. Щоби у інших водіїв не залишилося поганого осаду від вашого вчинку, помигайти їм “аварійкою”.

Рекомендація Авто24

Неформальні сигнали світлом – корисний інструмент, в тому числі і для підвищення безпеки руху. Адже найчастіше аварії трапляються через випадковість – коли хтось когось не помітив або не зрозумів намірів. А світлотехніка дозволяє привернути увагу навіть там, де звуковий сигнал заборонений або малоефективний. Тож варто вивчити цю нескладну азбуку, якщо не для ведення “перемовин” нею, так хоч для розуміння інших учасників руху.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вмикаємо фари вдень вже сьогодні: як не забувати це робити