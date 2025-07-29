Водительское удостоверение не отображается в Дії: как обновить данные дистанционно

Для того, чтобы водительское удостоверение появилось онлайн, можно осуществить обновление данных – внести их в реестр. Это можно сделать как при личном обращении в сервисный центр МВД, так и дистанционно, несколькими способами.

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Для этого необходимо написать обращение относительно уточнения данных водительского удостоверения в Региональный сервисный центр МВД в регионе выдачи водительского удостоверения. Адрес можно увидеть по ссылке на сайте ГСЦ, выбрав необходимый регион. Обращение пишется на имя начальника регионального сервисного центра МВД. Образец обращения доступен здесь.

К обращению владелец водительского удостоверения прилагает следующие документы:

копия водительского удостоверения (обе стороны)

копия паспорта гражданина Украины (первая страница паспорта (лицевая сторона ID-карты), вторая страница паспорта (обратная сторона ID-карты)

страница паспорта с регистрацией места жительства (справка о регистрации места жительства);

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Обращение можно подать несколькими удобными способами. В частности:

в бумажной форме, средствами почтовой связи. В таком случае обращение должно быть подписано собственноручно с личным заверением каждой страницы копий документов, приобщенных к нему. Надпись о заверении страницы копии документа должна состоять из слов "Согласно оригиналу", под которым ниже проставляется личная подпись, инициалы и фамилия заявителя, дата их заверения;

в электронной форме, в таком случае обращение должно быть подписано электронной цифровой подписью владельца водительского удостоверения. При этом к заявлению прилагаются фотокопии указанных документов с разрешением изображения не менее 200 dpi.

В ГСЦ МВД обращают внимание на то, что реестр данных сервисных центров МВД не содержит фото водителей, которые получили водительское удостоверение до 2013 года. Это означает, что после обработки обращения водительское удостоверение в Кабинете водителя будет отображаться без фото. В Дії до водительского удостоверения фото может подгрузиться из Единого государственного демографического реестра. Отправка фото или его скан-копии для внесения его в реестр, не предусматривается.

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Для того, чтобы водительское удостоверение отображалось вместе с фото онлайн, необходимо лично обратиться в сервисный центр МВД для обмена водительского удостоверения. Администратор самостоятельно сделает фотоснимок, поэтому распечатывать его заранее не нужно.

Бывают случаи, когда гражданам поступает отказ в обновлении данных водительского удостоверения. Среди причин могут быть:

некорректно заполненное заявление (добавлено некачественные сканкопии или файлы не тех документов);

поддельный документ;

информация в документах не совпадает с данными в государственных реестрах (например, лицо изменило фамилию / имя / место регистрации, но не обменяла водительское удостоверение);

документа заявителя, что требует обновления, нет в государственном реестре (например, это может касаться отдельных документов, выданных до 2013 года).

Обращение от граждан работники регионального сервисного центра МВД в соответствии с законодательством рассматривают до 30 календарных дней. Обновление данных осуществляется бесплатно. Если невозможно обновить данные водительского удостоверения дистанционно, необходимо обратиться лично в любой удобный сервисный центр МВД.