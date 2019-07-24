К 10 годам лишения свободы осужден водитель, который совершил смертельный наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль".

Событие имело место в июле прошлого года вблизи с. Хлепча Васильковского района Киевщины. Тогда водитель автомобиля Opel Vectra совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", в результате чего двое человек погибли, а двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Как было установлено в ходе досудебного следствия и подтверждено в ходе судебного разбирательства, вышеуказанный водитель, находясь за рулем автомобиля отвлекся от движения, не отреагировал на изменение дорожной обстановки и наехал на работников дорожной службы.

При этом, осужденный своей вины не признал, ущерб потерпевшим не возместил, зато отчуждал часть своего имущества в пользу третьих лиц.

По настойчивой позиции прокуратуры Киевской области водитель признан виновным по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и приговорен к максимальной мере наказания, предусмотренной санкцией статьи, а именно – десять лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Указанным приговором обвиняемому также изменена мера пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

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