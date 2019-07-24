До 10 років позбавлення волі засуджено водія, який здійснив смертельний наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби "Автомагістраль"

Подія мала місце в липні минулого року поблизу с. Хлепча Васильківського району Київщини. Тоді водій автомобіля Opel Vectra здійснив наїзд на групу працівників приватної дорожньої служби "Автомагістраль", внаслідок чого двоє осіб загинуло, а двоє отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Як було встановлено в ході досудового слідства та підтверджено під час судового розгляду, вищевказаний водій, перебуваючи за кермом автомобіля відволікся від руху, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та наїхав на працівників дорожньої служби.

При цьому, засуджений своєї вини не визнав, шкоду потерпілим не відшкодував, натомість відчужив частину свого майна на користь третіх осіб.

За наполегливої позиції прокуратури Київської області водія визнано винним за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та засуджено до максимальної міри покарання передбаченої санкцією статті, а саме – десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком три роки.

Вказаним вироком обвинуваченому також змінено запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою.

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