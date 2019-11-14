Система автофиксации нарушений будет отправлять сообщение о превышении скорости в SMS.

Об этом в эфире "РадиоНВ" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, сначала камеры будут в тестовом режиме "отлавливать" только водителей, превышающих скорость, а вскоре они начнут фиксировать проезд через двойную сплошную линию, проезд на красный свет или заезд в полосу для общественного транспорта.

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Геращенко отметил, что получать уведомления о превышении скорости на телефон будут только те водители, которые зарегистрировались в Электронном кабинете водителя. Также отмечается, что в МВД работают над автоматическим распознаванием автомобилей, припаркованных с нарушениями.

Напомним, что в Нацполиции уже озвучили сроки запуска системы автоматической фиксации нарушений. Виновным в совершении нарушения, которое зафиксировано в автоматическом режиме будет считаться владелец автомобиля, а не водитель, совершивший правонарушение.

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