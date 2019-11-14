Система автофіксації порушень буде надсилати повідомлення про перевищення швидкості у SMS.

Про це в ефірі "РадіоНВ" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, спочатку камери будуть у тестовому режимі "відловлювати" лише водіїв, які перевищують швидкість, а незабаром вони почнуть фіксувати проїзд через подвійну суцільну лінію, проїзд на червоне світло чи заїзд у смугу для громадського транспорту.

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Геращенко зауважив, що отримувати повідомлення про перевищення швидкості на телефон будуть лише ті водії, які зареєструвались в Електронному кабінеті водія. Також зазначається, що у МВС працюють над автоматичним розпізнаванням автомобілів, припаркованих з порушеннями.

Нагадаємо, що у Нацполіції вже озвучили терміни запуску системи автоматичної фіксації порушень. Винним у вчинені порушення, яке зафіксовано в автоматичному режимі буде вважатись власник авто, а не водій, який вчинив правопорушення.

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