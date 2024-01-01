Аварийная машина в Днепре провалилась в яму, которую должна была ремонтировать: фото

Инцидент произошел по улице Харьковской. Там из-за порыва водопровода образовалась глубокая воронка. Жители пяти домов остались без водоснабжения и аварийная бригада выехала на место. Об этом сообщил местный ресурс "Открытый".

Всего туда, учитывая проблему, для оперативного устранения проблемы, отбыло пять единиц техники. Среди привлеченного транспорта, как видно из фотографий на сайте КП "Днепроводоканал" было две единицы спецмашин МАЗ, экскаватор-погрузчик Hyundai и два самосвала – КАМАЗ и Mercedes-Benz.

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В зоне аварии асфальт провалился, как видно из снимка, под самосвалом Mercedes-Benz Actros 1835. На момент провала он был загружен песком или щебнем. Этим материалом планировалось после ремонта засыпать яму.

Однако вымытая водой земля под асфальтом вес 18-тонной машины не выдержала. Левым задним колесом машина провалилась в образовавшееся на дороге отверстие. Правда, ничего критично для автомобиля в том не случилось.

Фото со страницы ХДнипро, Telegram

Провал оказался незначительным, кузов самосвала лишь наклонился на левый бок без угрозы опрокидывания. Самосвал просто завис левой частью заднего моста и днища кузова над краем пропасти. Угрозы оползня также не было.

Инцидент завершился удачно. Автомобиль с первой попытки без особых потуг вытащили из ямы (см. видео по ссылке). Уже через 4-5 метров водитель "Актроса" подал громкий сигнал коллеге с тягача о прекращении буксировки.

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Ремонтники за несколько часов устранили повреждения и Actros наконец-то сбросил привезенный груз в образовавшееся отверстие. На этот раз под ним дорога была прочная, новых провалов не произошло.

Аварийная бригада КП "Днепроводоканал" устраняет порыв в зоне провала на улице Харьковской. Фото: Днепроводоканал