Водогін у Дніпрі потягнув під землю самоскид Mercedes-Benz Actros

Інцидент стався по вулиці Харківській. Там через порив водопроводу утворилася глибока вирва. Мешканці п’яти будинків лишилися без водопостачання й аварійна бригада виїхала на місце. Про це повідомив місцевий ресурс "Відкритий".

Загалом туди, враховуючи проблему, для оперативного усунення проблеми, відбуло п'ять одиниць техніки. З-поміж залученого транспорту, як видно зі світлин на сайті КП "Дніпроводоканал" було дві одиниці спецмашин МАЗ, екскаватор-навантажувач Hyundai та два самоскиди – КАМАЗ й Mercedes-Benz.

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В зоні аварії асфальт провалився, як видно зі знімка, під самоскидом Mercedes-Benz Actros 1835. На момент провалля він був завантажений піском чи щебенем. Цим матеріалом планувалося після ремонту засипати яму.

Однак вимита водою земля під асфальтом вагу 18-тонної машини не витримала. Лівим заднім колесом автівка провалилася в утворений на дорозі отвір. Щоправда, нічого критично для автомобіля в тому не було.

Фото зі сторінки ХДніпро, Telegram

Провалля виявилося незначним, кузов самоскида лише нахилився на лівий бік без загрози перекидання. Самоскид просто зависнув лівою частиною заднього мосту та днища кузова над краєм провалля. Загрози зсуву також не було.

Інцидент завершився вдало. Автомобіль з першої спроби без особливих потуг витягнули з ями (див. відео за посиланням). Вже через 4-5 метрів водій "Актроса" подав гучний сигнал колезі з тягача про припинення буксирування.

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Ремонтники за кілька годин усунули пошкодження і Actros нарешті скинув привезений вантаж в утворений отвір. Цього разу під ним дорога була міцна, нових провалів не сталося.

Аварійна бригада КП "Дніпроводоканал" усуває порив в зоні провалля на вулиці Харківській. Фото: Дніпроводоканал