Водородным грузовикам Hyundai нашли назначение

Менеджеры главного офиса автопроизводителя уверены, что водород можно считать жизнеспособным конкурентом электроэнергии от аккумуляторов в сегменте средних и тяжелых грузовиков. Об этом говорится на сайте производителя.

Именно поэтому для транспортного обслуживания нового предприятия в Северной Америке направили магистральные тягачи Hyundai XCIENT HFCEV класса 8. Машинам на водородных топливных элементах придется поддерживать все логистические операции, связанные с заводом.

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Грузовой парк Hyundai там будет состоять из 21 грузовика XCIENT, каждый из которых оснащен электродвигателями, которые в сочетании обеспечивают примерно 470 л.с. Эти грузовые лайнеры имеют существенное отличие от принятой в грузовом сегменте электромобилей конструкции.

Если в Tesla и других электромобилях грузового сегмента использован прямой привод односкоростной системы, то Hyundai XCIENT передает всю эту мощность через полностью автоматическую шестиступенчатую коробку передач серии Allison 400. Это позволяет электродвигателю работать с максимальным КПД.

У XCIENT запас хода составляет около 400 км (250 миль). Правда, Hyundai не исключает и другие варианты под конкретные спецификации бака.

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"Развертывание HMGMA XCIENT для логистики и операций является одной из главных инициатив HTWO. Это реализует нашу стратегию и видение по демонстрации экосистемы водородной логистики с замкнутым циклом и улучшения экологической устойчивости производственных операций", – сказал старший вице-президент по развитию коммерческих автомобилей и водородного бизнеса Hyundai Motor North America Джим Парк.

Грузовики Hyundai XCIENT на водородных топливных элементах класса 8 ежедневно будут транспортировать запчасти к автомобилям от поставщиков HMGMA со всего региона в Megasite. 21 автомобиль XCIENT будет представлять более одной трети парка грузовиков Glovis America на HMGMA.

Фото: Hyundai