Водневим вантажівкам Hyundai знайшли призначення

Менеджери головного офісу автовиробника впевнені, що водень можна вважати життєздатним конкурентом електроенергії від акумуляторів в сегменті середніх і важких вантажівок. Про це йдеться на сайті виробника.

Саме тому для транспортного обслуговування нового підприємства у Північній Америці направили магістральні тягачі Hyundai XCIENT HFCEV класу 8. Машинам на водневих паливних елементах доведеться підтримувати усі логістичні операції, пов’язані з заводом.

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Вантажний парк Hyundai там складатиметься з 21 вантажівки XCIENT, кожна з яких оснащена електродвигунами, які в поєднанні забезпечують приблизно 470 к.с. Ці вантажні лайнери мають суттєву відмінність від прийнятої у вантажному сегменті електромобілів конструкції.

Якщо у Tesla та інших електромобілях вантажного сегмента використано прямий привід одношвидкісної системи, то Hyundai XCIENT передає всю цю потужність через повністю автоматичну шестиступеневу коробку передач серії Allison 400. Це дозволяє електродвигуну працювати з максимальним ККД.

У XCIENT запас ходу становить близько 400 км (250 миль). Щоправда, Hyundai не виключає й інші варіанти під конкретні специфікації бака.

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"Розгортання HMGMA XCIENT для логістики та операцій є однією з головних ініціатив HTWO. Це реалізує нашу стратегію та бачення щодо демонстрації екосистеми водневої логістики із замкнутим циклом і покращення екологічної стійкості виробничих операцій", – сказав старший віце-президент із розвитку комерційних автомобілів і водневого бізнесу Hyundai Motor North America Джим Парк.

Вантажівки Hyundai XCIENT на водневих паливних елементах класу 8 щодня транспортуватимуть запчастини до автомобілів від постачальників HMGMA з усього регіону до Megasite. 21 автомобіль XCIENT представлятиме більше однієї третини парку вантажівок Glovis America на HMGMA.

Фото: Hyundai