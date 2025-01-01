Войска НАТО в ожидании автономных машин от Iveco

Трехлетний контракт направлен на интеграцию беспилотных наземных транспортных средств (БНТ) и автономных воздушных систем (АВС), соединенных через совместимую и распределенную систему командования и управления. Новость озвучил trasportoeuropa.it.

Речь пока идет об экспериментальных развертываниях, проводимых при непосредственном участии национальных и союзных вооруженных сил, в частности итальянской армии и других подразделений НАТО. В основе разработок очерчены такие операции, как логистическое пополнение запасов, передовая медицинская эвакуация, разведка линий связи и миссии ISTAR (наблюдение, обнаружение целей и разведка).

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Проект учитывает взаимодействие европейских технологических компаний LEM, Siralab и Rebel Alliance, которые специализируются на инновационных решениях для прикладной робототехники в оперативных контекстах. Ключевые технологии, уже проходят испытания, включают Viking, автономное наземное транспортное средство следующего поколения.

В работе также и легкое многоцелевое транспортное средство (LMV OU) – универсальная платформа, которую можно разворачивать в ручном, дистанционном или полностью автономном режимах к различным миссиям благодаря ряду взаимозаменяемых платформ.

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Как отмечают менеджеры Iveco, основой проекта является разработка совместимой и распределенной архитектуры командования и управления, способной одновременно координировать несколько автономных систем в динамических операционных средах. Главная цель – снижение рисков для личного состава.